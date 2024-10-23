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Новости

23 октября, 08:00

Культура

Москвичам представили подборку культурных событий 23 октября

Москвичам представили подборку культурных событий 23 октября

Фестиваль кукольных театров "Пушкин фест" начался в Москве

"Интервью": Екатерина Волкова – о служении в МХАТ имени Горького

Актриса Екатерина Волкова рассказала о наставничестве кинорежиссера Сергея Соловьева

"Сити": топ-3 спектакля в столичных театрах этой осенью

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что использует юмор при работе над ролями

Новости часа: Собянин анонсировал открытие более тысячи рабочих мест в Москве

Актриса Екатерина Волкова рассказала о работе в МХАТ имени Горького

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Георгия Юнгвальд-Хилькевича

"Сити": какие спектакли стоит посмотреть осенью

В музее военной формы проходит выставка "Один за всех и все за одного", приуроченная к 45-летию фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" и 180-летию романа Александра Дюма.

В Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" представили экспозицию, посвященную творчеству Сергея Николаевича Андрияки. Художник за всю свою жизнь написал более 10 тысяч картин и считается одним из лучших мастеров акварельной живописи. Его работы украшают стены Большого Кремлевского дворца. Также там проходят мастер классы. Экспозиция работ продлится до 9 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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