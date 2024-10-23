Москвичам представили подборку культурных событий 23 октября

В музее военной формы проходит выставка "Один за всех и все за одного", приуроченная к 45-летию фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" и 180-летию романа Александра Дюма.

В Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" представили экспозицию, посвященную творчеству Сергея Николаевича Андрияки. Художник за всю свою жизнь написал более 10 тысяч картин и считается одним из лучших мастеров акварельной живописи. Его работы украшают стены Большого Кремлевского дворца. Также там проходят мастер классы. Экспозиция работ продлится до 9 февраля.

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