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23 октября, 09:45

Культура

Фильм об арктической экспедиции учеников столичных школ победил на кинофестивале

Фильм об арктической экспедиции учеников столичных школ победил на кинофестивале

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Фильм об арктической экспедиции учеников столичных школ победил на Московском международном кинофестивале "Вертикаль–2023". Об этом сообщает официальный сайт мэра.

Документальная лента о поездке старшеклассников за полярный круг стала лауреатом в номинации "Путешествия и приключения". Четырнадцать старшеклассников побывали на мысе Челюскин, самой северной точке Евразии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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