23 октября, 09:45Культура
Фильм об арктической экспедиции учеников столичных школ победил на кинофестивале
Фильм об арктической экспедиции учеников столичных школ победил на Московском международном кинофестивале "Вертикаль–2023". Об этом сообщает официальный сайт мэра.
Документальная лента о поездке старшеклассников за полярный круг стала лауреатом в номинации "Путешествия и приключения". Четырнадцать старшеклассников побывали на мысе Челюскин, самой северной точке Евразии.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.