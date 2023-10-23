Фильм об арктической экспедиции учеников столичных школ победил на кинофестивале

Фильм об арктической экспедиции учеников столичных школ победил на Московском международном кинофестивале "Вертикаль–2023". Об этом сообщает официальный сайт мэра.

Документальная лента о поездке старшеклассников за полярный круг стала лауреатом в номинации "Путешествия и приключения". Четырнадцать старшеклассников побывали на мысе Челюскин, самой северной точке Евразии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.