Агент Валерия Гаркалина опровергла информацию об ухудшении состояния артиста

Агент Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла информацию об ухудшении состояния артиста. О том, что актер находится в реанимации и подключен к Экмо сообщали телеграм-каналы. По их информации, сатурация упала до 40%, есть риск развития тромбозов, и легкие почти полностью поражены.

В середине октября сообщалось, что актера вывели из искусственной комы и отменили ему часть препаратов. Гаркалин попал в больницу с коронавирусом в начале месяца. Болезнь протекает тяжело на фоне хронических проблем с сердцем. Подробнее – на телеканале Москва 24.

