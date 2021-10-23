Спектакль-манифест БДТ сыграли на сцене "Гоголь-центра"

На сцену "Гоголь-центра" из Санкт-Петербурга привезли, предварительно переработав, спектакль-манифест БДТ. Это гремучая смесь из Чернышевского, Могучего и актеров питерской труппы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

