Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный элитный клуб. Стоимость членства в нем доходит до двух миллионов рублей в год. Есть три вида абонементов. Самый дешевый стоит 300 тысяч рублей. За эти деньги вам обещают билеты на премьеры спектаклей и возможность поужинать с режиссером и его супругой.

За миллион рублей разрешат раз в год заглянуть на репетицию и читку сценария в театре. За два миллиона предлагают психотренинг от самого Богомолова и его персональный список культурных рекомендаций.

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