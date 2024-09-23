Актриса Наталья Андрейченко рассказала об экранизации своей книги

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23 сентября, 18:00

Культура

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Заслуженная артистка РСФСР, писатель Наталья Андрейченко выразила уверенность в том, что по ее книге будет снят фильм. Туда планируется вложить все силы и возможности, уточнила она.

По словам актрисы, у нее также запланирован первый творческий вечер в Театре на Таганке 23 октября. Более того, по многим российским городам будет проходить турне.

Большое интервью с Натальей Андрейченко выйдет в понедельник, 23 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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