Актриса Наталья Андрейченко рассказала об экранизации своей книги

Заслуженная артистка РСФСР, писатель Наталья Андрейченко выразила уверенность в том, что по ее книге будет снят фильм. Туда планируется вложить все силы и возможности, уточнила она.

По словам актрисы, у нее также запланирован первый творческий вечер в Театре на Таганке 23 октября. Более того, по многим российским городам будет проходить турне.

Большое интервью с Натальей Андрейченко выйдет в понедельник, 23 сентября, в эфире телеканала Москва 24.