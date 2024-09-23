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Новости

23 сентября, 08:45

Культура

Москвичам представили подборку культурных событий 23 сентября

Москвичам представили подборку культурных событий 23 сентября

Москвичам представили культурную афишу на ближайшую неделю

Благотворительный театральный проект "Поколение Маугли" отметил свое 10-летие

Благотворительному театральному проекту "Поколение Маугли" исполнилось 10 лет

"Раскрывая тайны звезд": танцуют все!

"Киноулица": Валентина Талызина

"Актуальный репортаж": школьные театры в Москве будут активно развивать до 2030 года

Площадки кинопарка "Москино" открыты для всех желающих

Премьера спектакля "Усадьба Ланиных" прошла в Молодежном театре

Площадки парка "Москино" доступны для всех желающих

На территории бывшего завода "Кристалл" представили три новых мурала от граффити-артистов Сергея Овсейкина, Алексея Luka и Миши Most. Работа Миши Most посвящена будущему, науке и технологиям, но в ней заложена и отсылка к "Кристаллу". Алексей Luka создает произведения в техниках коллажа и ассамбляжа, работает с архитектурной формой и фактурой. А Сергей Овсейкин представляет свое искусство как "метафору повседневной жизни".

23 сентября в Консерватории имени Чайковского состоится концерт "Пересечение миров. К 90-летию Альфреда Шнитке". Мероприятие пройдет в рамках XX Международного осеннего хорового фестиваля имени профессора Бориса Григорьевича Тевлина. Мероприятие состоится в 19:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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