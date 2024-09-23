Москвичам представили подборку культурных событий 23 сентября

На территории бывшего завода "Кристалл" представили три новых мурала от граффити-артистов Сергея Овсейкина, Алексея Luka и Миши Most. Работа Миши Most посвящена будущему, науке и технологиям, но в ней заложена и отсылка к "Кристаллу". Алексей Luka создает произведения в техниках коллажа и ассамбляжа, работает с архитектурной формой и фактурой. А Сергей Овсейкин представляет свое искусство как "метафору повседневной жизни".

23 сентября в Консерватории имени Чайковского состоится концерт "Пересечение миров. К 90-летию Альфреда Шнитке". Мероприятие пройдет в рамках XX Международного осеннего хорового фестиваля имени профессора Бориса Григорьевича Тевлина. Мероприятие состоится в 19:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.