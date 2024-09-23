Москвичам представили культурную афишу на ближайшую неделю

Музей современного искусства "Гараж", который приостановил работу над выставками два года назад, объявил о старте проекта "Открытое хранение. Пролог" – в его рамках музей покажет свою коллекцию современного российского искусства 1980–2020-х годов. На экспозиции можно увидеть афиши, буклеты, работы и дневники художников. Выставка продемонстрирует, какой путь проходит художник от идеи до ее реализации. Посетить выставку жители столицы могут до 22 декабря.

Международный фестиваль кукольников "ИСТОКИ" стартовал в Москве. В нем представлены спектакли десяти театров из пяти стран: России, Белоруссии, Мексики, Монголии, Узбекистана. 23 сентября в 12:00 театр марионеток из Ташкента выступит с музыкальной сказкой "Алладин и его волшебная лампа". Фестиваль проходит в Театре кукол Образцова до 25 сентября.

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