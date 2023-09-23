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23 сентября, 21:00

M24.RU

В киноцентре "Октябрь" прошел закрытый показ комедии "Иван Семенов: Большой поход"

В киноцентре "Октябрь" прошел закрытый показ комедии "Иван Семенов: Большой поход"

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23 сентября в киноцентре "Октябрь" прошел закрытый показ комедии Антона Богданова "Иван Семенов: Большой поход".

Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщались с гостями мероприятия.

"Иван Семенов: Большой поход" – продолжение истории про хулигана и фантазера Ивана Семенова. Первая часть фильма под названием "Иван Семенов: школьный переполох" была снята по повести советского писателя Льва Давыдычева в 2022 году.
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