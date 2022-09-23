На платформе онлайн-кинотеатра IVI вышел фильм "Аннетт"

На сервисе IVI вышел фильм "Аннетт" – это мюзикл о любви, страсти и славе от режиссера Леоса Каракса и группы Sparks. Главные роли сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр.

История разворачивается в Лос-Анджелесе в наши дни. Генри Макгенри – комик, известный своим жестоким чувством юмора. Однажды он влюбляется в молодую оперную певицу Энн, любимицу тысяч поклонников по всему миру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.