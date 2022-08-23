9,9 млн человек посмотрели первую серию "Дома Дракона"

9,9 миллионов человек посмотрели первую серию приквела "Игры престолов". Сюжет "Дома Дракона" закрутился вокруг дома Таргариенов, прародителей Дейнерис, за 200 лет до событий оригинального сериала. Раскол внутри семьи привел к войне за престол. Король никак не мог решить, кто займет железный трон: родной брат или же дочь.

В 2011 году пилот "Игры престолов" посмотрели на 350% меньше зрителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.