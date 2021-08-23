Певице МакSим помогают ходить врачи

Из-за потери веса после болезни певица МакSим пока ходит с поддержкой врача. Об этом сообщает один из телеграм-каналов.

Из-за повреждения легких МакSим пока трудно дышать. Как рассказали телеграм-каналу представители певицы, ей сейчас нельзя петь и противопоказаны физические нагрузки. Как долго продлится реабилитация, сказать они не смогли.

Исполнительница попала в больницу в середине июня с пневмонией. Ее состояние ухудшалось, певицу вводили в медикаментозную кому. МакSим сумела справиться с болезнью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.