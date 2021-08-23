Олег Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой

Олег Меньшиков уволился с поста директора Театра им. Ермоловой. К этому привел скандал с увольнением нескольких артистов.

В театре утверждали, что серия сокращений – необходимая оптимизация, и в списки попали только артисты, уже несколько лет не имеющие ролей в текущем репертуаре. Однако нашлись и те, кто утверждал, что Меньшиков просто убирает из театра неугодных людей.

Теперь представители театра собираются судиться с актерами, которые озвучивали данную версию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.