Лист ржавого металла может стать музейным экспонатом

Лист ржавого металла может уйти за круглую сумму. Речь о нескольких десятках тысяч долларов. Примерно во столько могут оценить часть работы Бэнкси в английском парке города Лоустофт.

На стене изображены трое детей, один из которых вычерпывает воду. Рядом размещена надпись: "Все мы в одной лодке".

Ранее эту самую лодку изображал лист металла. Но конструкцию пришлось убрать, так как она мешала оттоку воды.

Теперь лист металла имеет все шансы стать музейным экспонатом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.