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23 июля, 14:45

Культура

В "Зарядье" открылась выставка "Пирогов – Петровский. Хирургический авангард"

В "Зарядье" открылась выставка "Пирогов – Петровский. Хирургический авангард"

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В "Зарядье" открылась новая выставка "Пирогов – Петровский. Хирургический авангард". Экспозиция посвящена двум выдающимся хирургам и новаторству в медицине.

Сделана выставка в виде маленького полевого госпиталя, ведь Николай Пирогов был военным хирургом, который первым предложил использовать гипс для фиксации переломов. Вторым героем выставки стал Борис Петровский – это врач, который провел первую в СССР операцию по пересадке почки, усовершенствовал технику переливания крови, а также проверил метод введения крови в сосуды.

Посмотреть на экспозицию можно прийти до 18 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуравыставкивидеоЕвгений Дуко
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