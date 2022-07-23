Компания IMAX приостановила работу в России

Появились новые подробности о работе компании IMAX в России. Выяснилось, что она не ушла с рынка, а приостановила работу. Об этом сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Компания закрыла свой офис в Москве и сейчас работает из Лондона, но договоры с кинотеатрами в России расторгать не спешит. Более того, Алексей Воронков как руководитель киносети, пытался сам расторгнуть договор с IMAX. Все из-за того, что основная функция компании заключалась в поставке фильмов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.