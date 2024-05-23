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23 мая, 16:26

M24.RU

Выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" открывается в столице

Выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" открывается в столице

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Специально для зрителей Москвы онлайн в Новой Третьяковке на Крымском Валу прошла экскурсия по выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век". В роли экскурсовода выступила куратор проекта Ольга Атрощенко.

Выставка познакомит зрителей с творчеством художественной династии Васнецовых. В экспозицию войдут произведения Виктора Михайловича (1848–1926), Аполлинария Михайловича (1856–1933) и Андрея Владимировича (1924–2009).

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