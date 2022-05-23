Отреставрированная картина Репина вернулась в Третьяковку

В Третьяковку вернулась отреставрированная картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". На восстановление полотна, поврежденного вандалом, ушло 4 года.

Реставраторам пришлось устранять и повреждения 110-летней давности, когда лицо русского царя порезали ножом. С тех пор с покрытием были проблемы. Специалисты использовали инновационное устройство "Орбита". У него есть камера, которая передает изображение на экран с двадцатикратным увеличением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.