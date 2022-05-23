Пострадавшая после нападения вандала картина Репина вернулась в Третьяковскую галерею

В экспозицию Третьяковской галереи вернулась картина Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван", которую ровно четыре года назад прямо в зале повредил вандал.

Все это время над полотном работали реставраторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

