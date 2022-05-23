Восстановленное полотно Репина представят после установки антивандальной капсулы

Картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", поврежденную вандалом в 2018 году, вновь представят в Третьяковской галерее после установки антивандальной капсулы с антивандальным и антибликовым стеклом.

Работы над знаменитым полотном Репина длились четыре года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

