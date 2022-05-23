Восстановленную после атаки вандала картину Репина вернули в Третьяковскую галерею

Реставраторы восстановили картину "Иван Грозный и его сын Иван", которая была повреждена вандалом в 2018 году. Работы над знаменитым полотном Репина длились четыре года.

Теперь картина снова выставлена в зале Третьяковки в Лаврушинском переулке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

