Почти 900 заявок поступило на участие в Московской неделе моды

Уже почти 900 заявок на участие в Московской неделе моды поступило из 79 городов России. Их подали дизайнеры и представители брендов одежды из самых разных регионов. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Окончательный состав участников определит экспертный совет. Они представят свои коллекции в формате модных показов, шоурума и открытого маркета. Сейчас выбирают городские площадки для мероприятий. Центральной локацией станет парк "Зарядье", а часть программ организуют на парящем мосту, Китайгородской стене и в большом амфитеатре.

Первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.