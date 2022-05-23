Телезрителям рассказал о самых захватывающих киноновинках

Для жителей столицы составили подборку самых захватывающих киноновинок. Среди них – боевик про молчаливого наемного убийцу, очередной блокбастер с Брюсом Уиллисом и адская кухня в лондонском ресторане.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.