Итальянские музыканты отказались выступать на конкурсе из отстранения российских скрипачек

Итальянские музыканты отказались выступать на престижном международном конкурсе скрипачей из-за отстранения россиянок.

По словам руководителя оркестра, им очень жаль отказываться от участия, однако они не могли не отреагировать на такое несправедливое решение. Он отметил, что культура призвана объединять людей и народы, а не сеять между ними разногласия и вражду, поэтому политика не должна вмешиваться в эту сферу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.