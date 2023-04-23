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23 апреля, 19:30

Культура

Впервые в России вводится формат интерактивной игры в кинотеатрах

Впервые в России вводится формат интерактивной игры в кинотеатрах

"Раскрывая тайны звезд": к 70-летию Сергея Мигицко

"Тайны души": Сергей Варчук

"Раскрывая тайны звёзд": Софья Пилявская

"Откройте, Давид": Евгений Герасимов

"The City": премьера "Вызова" и фестиваль "Пасхальный дар"

"Ночью The City": кинокосмос

"Золотая рыбка": Александр Домогаров

"Юмор на все времена": Ольга Аросева

"Тайны нашей эстрады": "Завтра будет день опять"

Впервые в России вводится формат интерактивной игры в кинотеатрах. Уникальный проект киножурнала "МУЛЬТ в кино" презентовали на Московском международном кинофестивале. Теперь в каждый выпуск киножурнала будет добавлена игра-бродилка. Ее сюжет развивается в городе Мультимир, в трех красочных локациях. В кинотеатрах перед показом будет появляться QR-код, который следует отсканировать, перейти на сайт и зарегистрироваться в игре, чтобы пройти своего рода квест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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