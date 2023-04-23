Впервые в России вводится формат интерактивной игры в кинотеатрах. Уникальный проект киножурнала "МУЛЬТ в кино" презентовали на Московском международном кинофестивале. Теперь в каждый выпуск киножурнала будет добавлена игра-бродилка. Ее сюжет развивается в городе Мультимир, в трех красочных локациях. В кинотеатрах перед показом будет появляться QR-код, который следует отсканировать, перейти на сайт и зарегистрироваться в игре, чтобы пройти своего рода квест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

