В Гостином Дворе открылась юбилейная выставка "Уникальная Россия"

Копия платья Екатерины II, десятки видов гуслей, коллекция оружия златоустовских мастеров и новинки робототехники. Москва онлайн сделала обзор самых интересных экспонатов пятой художественно-промышленной выставки "Уникальная Россия". Она начала работу 23 января в Гостином Дворе.

Это одна из крупнейших выставок традиционных искусств России. Участие в ней принимают представители более 70 регионов. Посетители смогут познакомиться как с традициями, уходящими вглубь веков, так и с инновациями в области креативных индустрий.

В рамках выставки-форума "Уникальная Россия" запланировано свыше сотни различных мероприятий: конкурсы, мастер-классы, показы мод, концерты и многое другое.

Чем уникальна Россия? Ответ на этот вопрос выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.