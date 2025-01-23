Москвичам рассказали, куда сходить на выходных

В пятницу, 24 января, в "Москино Космос" покажут первый полнометражный фильм Дэвида Линча "Голова-ластик". Это мрачная история о семье, выхаживающей ребенка-мутанта.

В субботу в "Москино Факел" пройдет показ психологического триллера "Шоссе в никуда".

24 января в Концертном зале имени Чайковского дирижер Юрий Башмет выступит с оркестром "Новая Россия" в честь своего дня рождения. Программа концерта держится в секрете.

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