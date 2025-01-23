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23 января, 18:00

Культура

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных

Актер Юрий Борисов номинирован на премию "Оскар" за роль в фильме "Анора"

Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Анора"

"Сити": что посмотреть на этой неделе в кино и онлайн

Актер Михаил Тройник рассказал о своем отношении к негативным комментариям в соцсетях

"Сити": подборка фильмов недели на стримингах и в кино

"Культура за 100 секунд": выставка "Адепты красного" проходит в Третьяковской галерее

Актер Михаил Тройник рассказал о роли в новом комедийном фильме

Новости регионов: в Сургуте свадебный кортеж заблокировал дорогу

Премьера комедии "Василий" прошла в Москве

В пятницу, 24 января, в "Москино Космос" покажут первый полнометражный фильм Дэвида Линча "Голова-ластик". Это мрачная история о семье, выхаживающей ребенка-мутанта.

В субботу в "Москино Факел" пройдет показ психологического триллера "Шоссе в никуда".

24 января в Концертном зале имени Чайковского дирижер Юрий Башмет выступит с оркестром "Новая Россия" в честь своего дня рождения. Программа концерта держится в секрете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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