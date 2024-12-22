Спектакль под открытым небом показали в парке на территории театра кукол Образцова

В парке на территории театра кукол Сергея Образцова показали спектакль под открытым небом. Зрителям предложили отправиться в "Новогоднюю экспедицию" и увидеть гигантских снеговиков.

"Новогодняя экспедиция" стала уже праздничной традицией зимней Москвы и одним из любимых театральных приключений зрителей. Сразу у входа гостей встречают артисты и провожают их на ледокол под названием "Сергей Образцов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

