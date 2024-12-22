Экспонаты Третьяковской галереи можно увидеть на ВДНХ в павильоне "Центральный"

На ВДНХ в павильоне № 1 "Центральный" открыта экспозиция Третьяковской галереи. Посетители смогут увидеть на ней более 30 произведений советских мастеров.

Так, на выставке представлены работы Александра Дейнеки. Именно он создал эскизы мозаик, которые украшают станции метро "Маяковская" и "Новокузнецкая". Кроме того, выставка включает работы прославленных скульпторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

