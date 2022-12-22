"Тайны кино": Андрей Миронов, Юрий Яковлев, Евгений Леонов, Клара Лучко, Олег Стриженов

Лишь немногим артистам выпадает удивительный шанс предстать в одном фильме сразу в нескольких образах. И каждая такая возможность становится настоящим экзаменом по актерскому мастерству. С таким творческим вызовом пришлось столкнуться Юрию Яковлеву, Евгению Леонову, Кларе Лучко, Олегу Стриженову и Андрею Миронову.

Чем в комедии "Джентльмены удачи" внешне отличались два персонажа Евгения Леонова? Что за характерную черту придумал для одного из своих персонажей в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" актер Юрий Яковлев? На какие ухищрения пришлось пойти создателям картины "Его звали Роберт"? И как артистам удавалось играть сразу нескольких ролей в одном фильме?

Об этом – в программе "Тайны кино".