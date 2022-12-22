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Культура

Российская драма "Жанна" доступна на онлайн-платформе "ИВИ"

Российская драма "Жанна" доступна на онлайн-платформе "ИВИ"

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Отечественная драма "Жанна" доступна на онлайн-платформе "ИВИ". Фильм расскажет о пятидесятилетней женщине, которая реализовалась самостоятельно.

По сюжету фильма у героини есть торговая компания, роскошная квартира и красивый молодой любовник Андрей. Кажется, что спустя годы нищеты и предательств, Жанна достигла всего. Но идиллия рушится в один день, когда Андрей объявляет, что уходит к девушке Кате, которая ждет от него ребенка.

О том, какие еще фильмы вышли на онлайн-платформе "ИВИ", – в эфире телеканала Москва 24.

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