Российская драма "Жанна" доступна на онлайн-платформе "ИВИ"

Отечественная драма "Жанна" доступна на онлайн-платформе "ИВИ". Фильм расскажет о пятидесятилетней женщине, которая реализовалась самостоятельно.

По сюжету фильма у героини есть торговая компания, роскошная квартира и красивый молодой любовник Андрей. Кажется, что спустя годы нищеты и предательств, Жанна достигла всего. Но идиллия рушится в один день, когда Андрей объявляет, что уходит к девушке Кате, которая ждет от него ребенка.

О том, какие еще фильмы вышли на онлайн-платформе "ИВИ", – в эфире телеканала Москва 24.