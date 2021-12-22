Фильм "Дюна" претендует на четыре "Оскара"

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Фантастический фильм "Дюна" Дени Вильнева претендует на четыре "Оскара" в категориях за лучший грим и прически, лучшие визуальные эффекты, а также лучший звук и лучшую музыку.
В шорт-лист также вошла картина про Джеймса Бонда "Не время умирать". Среди других претендентов на премию – "Круэлла", "Дом Гуччи", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", а также "Последняя дуэль", "Черная вдова" и "Человек-паук: нет пути домой". Полный список номинантов на премию огласят 8 февраля. Сама церемония намечена на 27 марта. Однако уже известно, что российский фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" в шорт-лист не вошел.
На Netflix вышел второй сезон самого обсуждаемого сериала прошлой осени – "Эмили в Париже" от создателя "Секса в большом городе" Даррена Стара. Карьеристку из Чикаго внезапно переводят работать во Францию. Однако город любви встречает Эмили не так радушно, как она ожидала. Однако мужчину мечты главная героиня все-таки встречает. Особенность сериала в том, что про серьезные проблемы тут говорят простым языком. Оказалось, именно такой легкий подход нужен был зрителю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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