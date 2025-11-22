Форма поиска по сайту

22 ноября, 21:45

В театре "Современник" рассказали о подготовке к грядущим премьерам

В юбилейном, 70-м сезоне столичный театр "Современник" готовит две яркие премьеры: спектакли "Женитьба Бальзаминова" и "Спешите делать добро". Зрителям Москвы онлайн представилась возможность побывать за кулисами театра и узнать интересные подробности о грядущих постановках.

"Женитьба Бальзаминова" по одноименной пьесе Александра Островского соберет звездный состав: на сцену выйдут Марина Неелова, Алена Бабенко, Дмитрий Смолев и другие известные артисты. В трактовке режиссера Сергея Газарова главный герой предстанет современным русским Дон Кихотом – философом и романтиком, мечтающим о справедливом мире, где бедные могут жениться на богатых.

"Спешите делать добро" по пьесе Михаила Рощина – это новое прочтение культового спектакля 1980 года постановки Галины Волчек. В нем через историю девочки-подростка, которую приютила чужая семья, затрагивается сложная тема взаимоотношений между людьми и последствий их поступков. Спектакль-диспут, ставший в свое время настоящим театральным хитом, получил свежую интерпретацию, созвучную сегодняшнему дню.

Как проходит репетиционный процесс? Какие новые смыслы вкладывает команда театра в известные произведения? Чем еще "Современник" планирует удивить столичных театралов в юбилейном сезоне? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

культуратеатрвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

