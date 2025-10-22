22 октября, 15:30Культура
Уличную выставку граффити обновили у Курского вокзала
Уличную выставку граффити обновили у Курского вокзала в Москве. Она называется "Городская ось". Это совместный проект Москомархитектуры и "Винзавода".
Галерея расположена вдоль железнодорожных путей. Там представлены работы в пространстве с эффектами наслаивания и перспективы. Например, нарисованные жилые дома изображены так, будто они объемные, а графика на белом фоне словно выходит за пределы импровизированного холста.
