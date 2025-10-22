Форма поиска по сайту

22 октября, 15:30

Культура

Уличную выставку граффити обновили у Курского вокзала

Уличную выставку граффити обновили у Курского вокзала

Уличную выставку граффити обновили у Курского вокзала в Москве. Она называется "Городская ось". Это совместный проект Москомархитектуры и "Винзавода".

Галерея расположена вдоль железнодорожных путей. Там представлены работы в пространстве с эффектами наслаивания и перспективы. Например, нарисованные жилые дома изображены так, будто они объемные, а графика на белом фоне словно выходит за пределы импровизированного холста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

