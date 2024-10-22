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Новости

22 октября, 08:00

Культура

Москвичам представили подборку культурных событий 22 октября

Москвичам представили подборку культурных событий 22 октября

Премьера российского фэнтези "Огниво" прошла в столичном кинотеатре "Октябрь"

"Интервью": Владимир Тартаковский – об отличии кино- и театральных продюсеров

Выставка "Секреты Джузеппе Арчимбольдо" стартовала в мультимедийном музее Art Dynamics

Гендиректор Театра оперетты Тартаковский рассказал, как бы выглядел спектакль о Москве

В Москве завершились съемки третьего сезона киноальманаха "Живые мемории"

"Сити": какие психологические книги прочитать осенью

Московский театр оперетты готовится к празднованию столетия

"Сити": топ-3 психологических книг на осень

Гендиректор Театра оперетты Владимир Тартаковский рассказал, где найти молодых артистов

В Москве открылась новая галерея современного искусства "Тихо". Пространство находится на Чистых прудах в старинном особняке 19 века. Первый проект студии – выставка "Что ты слышишь, когда вокруг тихо?". Она проходит до 23 ноября.

Также среди интересных событий – открытие фестиваля китайского кино. 22 октября покажут картину, которая получила награду фестиваля спортивных фильмов в Милане. "Китайский пинг-понг" – история о том, как мужская сборная победила на чемпионате мира по настольному теннису. Начало показа в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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