Москвичам представили подборку культурных событий 22 октября

В Москве открылась новая галерея современного искусства "Тихо". Пространство находится на Чистых прудах в старинном особняке 19 века. Первый проект студии – выставка "Что ты слышишь, когда вокруг тихо?". Она проходит до 23 ноября.

Также среди интересных событий – открытие фестиваля китайского кино. 22 октября покажут картину, которая получила награду фестиваля спортивных фильмов в Милане. "Китайский пинг-понг" – история о том, как мужская сборная победила на чемпионате мира по настольному теннису. Начало показа в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.