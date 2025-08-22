Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 19:15

Культура

Генеральная репетиция открытия фестиваля "Спасская башня" прошла в Москве

Генеральная репетиция открытия фестиваля "Спасская башня" прошла в Москве

"Интервью": Лариса Рубальская – о том, можно ли заработать на стихах

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, почему соглашается писать стихи на заказ

"Это Москва. Люди": "В списках не значился". Серия 3. Пространство спектакля

"Кинореквизит": утюги, шахматы, шкафы

Театр на Малой Бронной представил спектакль "Женщина-змея"

Спектакль "Женщина-змея" прошел в рамках "Театрального бульвара"

Экскурсию по Москве провели для участников Международного детского культурного форума

"Мослекторий": Ольга Чуворкина – о Пабло Пикассо

Собянин: масштабная выставка об образе Москвы в искусстве откроется 6 сентября

Генеральная репетиция открытия фестиваля "Спасская башня" прошла в Москве. В первый день для зрителей выступят Президентский оркестр, Сводный оркестр МЧС России, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова и другие. В качестве иностранных гостей – Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь, Президентский оркестр Буркина-Фасо, Ансамбль исторических флагоносцев города Кори и не только.

Фестиваль продлится до 31 августа. За 16 лет существования "Спасской башни" перед гостями выступили артисты, музыканты и оркестры из 49 стран, а всего на трибунах побывали 900 тысяч зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородфестиваливидеоАлексей ЛазаренкоТатьяна СальниковаПолина Ермолаева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика