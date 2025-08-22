Генеральная репетиция открытия фестиваля "Спасская башня" прошла в Москве. В первый день для зрителей выступят Президентский оркестр, Сводный оркестр МЧС России, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова и другие. В качестве иностранных гостей – Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь, Президентский оркестр Буркина-Фасо, Ансамбль исторических флагоносцев города Кори и не только.

Фестиваль продлится до 31 августа. За 16 лет существования "Спасской башни" перед гостями выступили артисты, музыканты и оркестры из 49 стран, а всего на трибунах побывали 900 тысяч зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

