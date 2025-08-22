22 августа, 14:45Культура
Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, почему соглашается писать стихи на заказ
Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что регулярно пишет стихи на заказ. По ее словам, для нее это является не просто работой, а дополнительным вдохновением на творчество.
Она рассказала, что стихотворения заказывают, например, к юбилею или свадьбе. Поэтесса всегда старается узнать как можно больше про адресата и проникнуться его историей.
Большое интервью с поэтессой Ларисой Рубальской выйдет в пятницу, 22 августа, на телеканале Москва 24 в 16:25.