Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, почему соглашается писать стихи на заказ

Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что регулярно пишет стихи на заказ. По ее словам, для нее это является не просто работой, а дополнительным вдохновением на творчество.

Она рассказала, что стихотворения заказывают, например, к юбилею или свадьбе. Поэтесса всегда старается узнать как можно больше про адресата и проникнуться его историей.

Большое интервью с поэтессой Ларисой Рубальской выйдет в пятницу, 22 августа, на телеканале Москва 24 в 16:25.