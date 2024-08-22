Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 07:00

Культура

Москвичам рассказали об интересных событиях в городе 22 августа

Москвичам рассказали об интересных событиях в городе 22 августа

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В "Музеоне" в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" 22 августа с 14:00 пройдут мастер-классы по зумбе. В это же время в саду имени Баумана для всех желающих стартуют игры в настольный теннис.

В это же время в Живаревом сквере состоится мастер-класс "Театральный день", где профессионалы покажут разные упражнения на раскрепощение.

А вечером в 21:00 в Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт симфонического оркестра Luminary с программой "Симфония в парке и 3 000 свечей".

В театре "Новая опера" в 19:00 пройдет спектакль "Евгений Онегин". Постановка была удостоена премии "Золотая маска" в номинации лучший музыкальный спектакль сезона 1996–1997 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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