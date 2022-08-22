Старые зарубежные фильмы начали исчезать из библиотек онлайн-кинотеатров. Пользователи рассказали, что в каталоге не смогли найти ни классику полного метра, ни сериалы. Причем произошло это без предупреждения.

Можно ли рассчитывать на то, что библиотеки вернут удаленные файлы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.