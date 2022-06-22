Экскурсия по выставке "Петр Великий. Усы властелина"

22 июня зрители Москвы онлайн смогли увидеть экскурсию по выставке "Петр Великий. Усы властелина", которая проходит в Третьяковской галерее.

Камерная выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, предлагает посетителям весьма необычный взгляд на портретные изображения Петра Великого. Впервые делается акцент на эволюцию иконографии – форме усов российского императора, которая менялась с возрастом, под влиянием моды, в зависимости от его здоровья и настроения.

