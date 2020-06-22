Сериал "Старик" вышел в прокат

В прокат вышел сериал "Старик". Это классический боевик с оскароносным Джеффом Бриджесом.

Герой Бриджеса Чейз – оперативник ЦРУ на пенсии. За ним начинает охотиться банда киллеров, поэтому приходится взяться за оружие.

Также в прокат вышел российский сериал "ЮЗ". По сюжету главный герой Равиль выучился на программиста и хочет переехать за океан. Однако сначала надо заработать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

