Жители нижегородской деревни Ройка сняли клип про вакцинацию.

В нем они пожаловались, что у них нет своих аптек и медпункта, а также поблагодарили врачей за их работу и пожелали всем здоровья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.