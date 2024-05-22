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22 мая, 13:30

M24.RU

Пресс-конференция, посвященная роли театра в России и мире, прошла в столице

Пресс-конференция, посвященная роли театра в России и мире, прошла в столице

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22 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Итоги работы IV Всероссийского фестиваля театральных менеджеров".

Перед журналистами выступили:

  • руководитель Всероссийского фестиваля театральных менеджеров (ВФТМ), заслуженный деятель искусств России, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок;
  • директор Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова, спикер ВФТМ Елена Булукова;
  • директор Государственного театра наций, спикер ВФТМ Наталья Мазур;
  • член оргкомитета ВФТМ, независимый менеджер и продюсер, художественный руководитель Dancehelp.ru Елена Панасенко;
  • заместитель художественного руководителя Московского еврейского театра "Шалом", лауреат Вахтанговской премии 2022 года, член оргкомитета ВФТМ Андрей Соколов;
  • член оргкомитета ВФТМ, исполнительный директор музея-театра "Булгаковский дом" Наталья Склярова.
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