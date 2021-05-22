Мария Кац рассказала, влияют ли рейтинги на решение судей и аудитории "Евровидения"

Певица Мария Кац, первой представлявшая Россию на "Евровидении" в 1994 году, рассказала, влияют ли рейтинги на решение судей и аудитории конкурса. По ее словам, рейтинги представляют собой большую лотерею.

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