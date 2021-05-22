Букмекеры пересмотрели шансы на победу российской певицы Manizha на "Евровидении"

После второго полуфинала Букмекеры "Евровидения" пересмотрели позицию российской исполнительницы Manizha в рейтинге. Раньше она располагалась на 10-й строчке, сейчас же переместилась на 15-ю.

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