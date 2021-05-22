Букмекеры пересмотрели шансы на победу Manizha на Евровидении

После второго полуфинала Букмекеры "Евровидения" пересмотрели позицию Manizha в рейтинге. Они понизили ее шансы на победу.

Раньше она занимала 10-ю строчку, а теперь она на 15-ой.

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