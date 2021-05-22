Третьяковская галерея отмечает день рождения. Ей исполняется 165 лет.

В честь такого события на Крымском Валу появилась арт-открытка – гигантский мурал. Так называют монументальную живопись на стене. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.