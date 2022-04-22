Кинокритики рассказали, что посмотреть на больших экранах в выходные

Кинокритики предлагают обратить внимание на истоки сериала "Игра в кальмара" и серии фильмов "Голодные игры", а также на российский мультфильм.

Один из фильмов, которые выходят в прокат в ближайшие дни, – повторный прокат картины "Королевская битва". Впервые зрители увидели этот фильм в 2000 году. Тогда картина произвела фурор. Потом по следам этого фильма были сняты "Голодные игры" и знаменитый сериал "Игра в кальмара".

В кинопрокате есть и российская новинка. Мультфильм "Финник" рекомендован к просмотру всей семьей. Это добрая и трогательная история про домовенка. Главный сюрприз фильма – финальная песня.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.