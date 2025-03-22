Москва 24 запустила новый опрос для посетителей театров

Москва 24 совместно с фестивалем "Золотая маска" запускает "Театральный опрос" в сообществе во "ВКонтакте". 22 марта у респондентов спрашивают о том, что является решающим фактором при выборе театра.

Варианты ответа: "репутация театра", "актерский состав", "известность режиссера", "цена билетов", "рекомендации друзей/коллег" и другие. Результаты будут опубликованы 27 марта – во Всемирный день театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.