Глава Минкультуры Северной Осетии рассказал о планах развития местного кинематографа

Министр культуры Северной Осетии, актер и участник СВО на Украине Сослан Фидаров поделился планами по развитию местного кинематографа.

Фидаров предложил привлечь к съемкам пятерых сценаристов для написания нескольких проектов, которые могли бы лечь в основу патриотического кино. Кроме того, по его мнению, для успешного запуска съемочного процесса необходимо привлечь внимание определенных людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.