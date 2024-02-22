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22 февраля, 18:00

Культура

Глава Минкультуры Северной Осетии рассказал о планах развития местного кинематографа

Глава Минкультуры Северной Осетии рассказал о планах развития местного кинематографа

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Министр культуры Северной Осетии, актер и участник СВО на Украине Сослан Фидаров поделился планами по развитию местного кинематографа.

Фидаров предложил привлечь к съемкам пятерых сценаристов для написания нескольких проектов, которые могли бы лечь в основу патриотического кино. Кроме того, по его мнению, для успешного запуска съемочного процесса необходимо привлечь внимание определенных людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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